هل يؤثر تحويل السيارة للعمل بالغاز على العمر الافتراضي للمحرك؟.. خبير يجيب

كتب: باسل الحلواني

هل يؤثر تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي على العمر الافتراضي للمحرك؟.. سؤال بات يتردد بقوة خلال اليومين الماضيين، خاصةً بعد ما تردد حول إلزام أصحاب السيارات الجديدة بتحويلها للعمل بالغاز قبل ترخيصها.

يرى اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي، يوفر تكلفة تشغيل المركبة لأكثر من النصف مقارنة بالوقود التقليدي.

أضاف "مصطفى"، أن تشغيل السيارة بواسطة الغاز يطيل عمر محرك السيارة، ويمنحه

طاقة أعلى نظراً لأن الغاز وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين"نحو 120 أوكتان"، فضلاً عن تقليل كمية التلوث التي تنتج من الانبعاثات الكربونية الضارة في ظل الوقود التقليدي.

قال إنه لا صحة حول ما تردد عن وجود أضرار على محرك السيارة عند تحويلها للعمل بالغاز.

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أوضح أن الاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة سواء الغاز أو الكهرباء، هو اتجاه

عالمي، يحقق منفعة كبيرة مشتركة للمواطن والدولة.

وحول إلزام المركبات الملاكي الجديدة بتركيب "غاز" قبل الترخيص قال المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات: "أعتقد أنه بالنسبة للسيارات الملاكي، سيتم تحفيز أصحاب المركبات الجديدة ببرامج متنوعة تدفعهم لتحويلها إلى غاز"، متوقعاً أن تدفع الحوافز التي ستقدمها الحكومة، أصحاب السيارات إلى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صرح أول أمس، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، والمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات 3 بمحافظة القاهرة ، بأنه من حق الدولة إلزام السيارات الجديدة الترخيص باستخدام الغاز الطبيعي.