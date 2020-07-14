ارتفاع واردات السيارات بنسبة 27% خلال النصف الأول لـ 2020

المريع نت – كشفت الهيئة العامة للموانئ عن ارتفاع ملحوظ في واردات المملكة من السيارات، خلال النصف الأول لـ 2020 أي الفترة من مطلع العام وحتى نهاية مايو الماضي.
حيث بلغت الواردات 360 ألف سيارة مقارنة بنحو 282.4 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 27%.
وتأتي هذه الزيادة في واردات السيارات على الرغم من الركود الذي سببته أزمة فيروس كورونا المستجد في سوق السيارات محلياً وعالمياً، ولكن ربما تكون زيادة قيمة الضريبة المضافة التي بلغت 15% سبباً رئيسياً في ذلك، إذ حرص الكثيرون على شراء سياراتهم قبل هذه الزيادة التي طُبقّت في مطلع شهر يوليو الحالي.
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