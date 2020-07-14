كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً تكشف عن داخليتها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر كيا بالكشف عن معلومات وصور جديدة لكرنفال 2021 بالتدريج، هذه المرة نرى صورة جديدة لداخلية السيارة لأول مرة بعد أسابيع من الكشف عن الخارجية.

داخلية الميني فان حصلت على تغييرات واسعة مثل الخارجية، مثل لوحة قيادة جديدة كلياً بشاشة لمسية 12.3 إنش للمعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ونظام ملاحة متطور.

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وصرحت كيا أن الميني فان ستتوفر بهيئة الثلاثة أو أربعة صفوف مقاعد حسب السوق، بمساحة تكفي 7 أو 9 أو 11 راكب، مع العلم أن قاعدة العجلات ازدادت 1.1 إنش والعرض ازداد بـ 0.4 إنش لتوفير مساحة أرحب بالداخلية.

وستبدأ مبيعات كيا كرنفال 2021 الجديدة كلياً في كوريا في الربع الثالث من العام ولباقي الأسواق العالمية لاحقاً.