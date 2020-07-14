هل فحص كورونا يشمل القادمين من البحرين عبر جسر الملك فهد؟

الخليج ٣٦٥ نت – بيّن مصدر بوزارة الصحة البحرينية أن قرار إجراء فحص كورونا لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين، لا يشمل القادمين إليها عبر جسر الملك فهد.

بينما لم تُعلّق مؤسسة جسر الملك فهد على الموضوع، ولم تُصدر وزارة الصحة البحرينية أي قرار أو إجراء جديد بشأن القادمين إلى البلاد عبر الجسر، وفقاً لصحيفة اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين ألزمت جميع القادمين إليها عبر مطار البحرين الدولي بإجراء فحص كورونا عند وصولهم، على أن يتحمل المسافر نفقات الفحص والخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وتحمل نفقات فحص نهاية الحجر الصحي البالغ قدرها 30 ديناراً بحرينياً بجانب تحميل تطبيق “مجتمع واعي” قبل وصولهم لتسهيل دفع تكاليف الفحص، وذلك اعتباراً من 21 يوليو الجاري.