كيف يمكن إسقاط سيارة تالفة من منصة أبشر؟ المرور يوّضح

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول طريقة إسقاط سيارة تالفة من منصة أبشر.
حيث استفسر المواطن عن كيفية اسقاط سيارة من حسابه بمنصة أبشر، مشيراً إلى أنها تم إتلافها من سنوات ولا يوجد لديه لوحات ولا استمارة لها.
وأوضحت الإدارة في ردها أنه لابد من تسديد المخالفات المرورية وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة، ليتم إسقاطها من سجلات منصة أبشر.
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