منتصر زيتون: السيارات الفارهة قد تستثنى من مبادرة التحول للعمل بالغاز لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني

أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن هناك بعض الطرازات المتوافرة في السوق المصرية، لا يمكن تحويلها للعمل بالغاز، في ظل ما تتمتع به من تكنولوجيا عالية.

أضاف عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن العلامات الفارهة مثل "مرسيدس، بي إم دبليو، أودي، جاجوار، لاند روفر،..."، قد تستثنى من هذه المبادرة لصعوبة تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي،

إلا إذا تم تجهيزها لذلك بواسطة الشركات المُصنعة لها.

أوضح أن السيارات المجمعة محلياً من السهل تحويلها للعمل بالغاز، خاصةً أنها لاتحتوي على تكنولوجيا متقدمة، مثل "هيونداي H.D، وبي واي دي، ونيسان صني، وأفيو، وأوبترا،...".

أشار إلى أن الطرازات المتنوعة المتوافرة حالياً لدى الوكلاء والموزعين والتجار، لم تتأثر حتى الآن

Advertisements

بما تم تداوله عن مباردة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بإلزام السيارات الجديدة بالعمل بالغاز الطبيعي قبل ترخيصها، وكذلك إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، نظراً لعدم الإعلان عن البدء في العمل بها حتى الآن بشكل رسمي.

اقترح "زيتون"، أن تشمل المرحلة الأولى من المبادرة إلزام الميكروباص والتاكسي وشركات النقل الذكي بالاعتماد على الغاز الطبيعي.

أشاد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، بتوسع الدولة في الاعتماد على الغاز الطبيعي، في ظل الوفرة الحالية منه بعد الاكتشافات الضخمة الأخيرة.