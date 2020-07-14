كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات وأسعار "الدراجة الهوائية" التي ستطرحها وزارة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020، إنه يعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من 2500 دراجة هوائية؛ لتسليمها لوزارة الشباب والرياضة ضمن اتفاق بين الوزارة والهيئة على إقامة خطة الإنتاج من أجل التصنيع لصالح مبادرة الوزارة.

وقامت الهيئة العربية للتصنيع، أمس الاثنين، بتسليم وزارة الشباب 1000 دراجة؛ لبدء توزيعها في مركز الدراجات بمركز شباب الجزيرة، حيث إن الهيئة لن تطرحها للجمهور للبيع المباشر.

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ويصنع مصنع "قادر" موديلين من الدراجات Phoenix A 55؛ وهى الدراجة الجبلية وسعرها 1932 جنيهًا من وزارة الشباب، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما النوع الثاني فهو phoenix 2605، وهو الدراجة الهجين "السريعة"، ومناسبة أكثر للطرق الممهدة، فييلغ سعرها 2362 جنيهًا، ومقاسها 28.

كان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا الأسبوع الماضي؛ لكشف تفاصيل المبادرة بحضور الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وقيادات الوزارة، ومحافظ الجيزة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن السعر المعلن للدراجة مناسب ومدعم من الوزارة، وبتسهيلات في السداد، ويمكن للشباب والمواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة لملء البيانات المطلوبة وتحديد نوع الدراجة المطلوبة، مقدماً الشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في تنفيذ المبادرة، وتوفير كل الدعم لها؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.