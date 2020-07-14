كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فولفو تكشف عن سيارتها Polestar 2 الكهربائية الجديدة.. تعرف على سعرها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولفو السويدية الرائدة فى صناعة السيارات الفاخرة الستار عن سيارتها الكهربائية Polestar 2 الجديدة، التي من المقرر طرحها في الأسواق خلال فصل الخريف القادم بسعر يبدأ من 57 ألف و900 يورو أى مايعادل 1.013.250 جنيه تقريبًا.

وأوضحت الشركة السويدية، أن سيارتها Polestar 2 الجديدة من فئة الصالون الكوبيه تظهر بطول 4.61 متر، وينبض بداخلها محرك كهربائي على كل محور بقوة 300 كيلووات/408 حصان، مع عزم الدوران الأقصى 660 نيوتن متر.

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وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من خمس ثوان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 205 كلم/س.

وتبلغ السيارة الكهربائية مدى السير 470 كلم، مع إتاحة تقنية الشحن السريع 150 كيلووات.

ويكفي لتوصيل البطارية بعمود CCS 40 دقيقة للوصول إلى سعة الشحن 80%. وتبلغ سعة حيز الأمتعة 405 لتر بالإضافة إلى 35 لتر تحت الغطاء الأمامي.