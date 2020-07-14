مرسيدس بنز اس كلاس ومايباخ 2021 تحت الاختبار في دبي 

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مرسيدس إس كلاس ومايباخ 2021 أثناء مرورهم باختبارات الطقس الحار في دبي، بعد الاختبارات الثلجية التي مرت بها السيارة قرب الدائرة القطبية الشمالية العام الماضي.

اس كلاس مايباخ القادمة ستحافظ على بعض ملامح تصميم الجيل الحالي، ولكن مع اختلافات واضحة في المقدمة والخلفية وشبك أمامي خاص بمايباخ ومصابيح أمامية وخلفية ومصدات جديدة.

لا توجد صور للداخلية بعد ولكن نتوقع امتلائها بكل المزايا الفاخرة والتقيات المتطورة والمواد الأعلى جودة بالعالم، مع السماح للمستهلكين بالاختيار بين عدد كبير من الجلود والألوان والزخرفات المختلفة.

السيارة المنافسة لبنتلي ورولزرويس ستحافظ على محرك V12 سعة 6.0 لتر، والذي تصل قوته حالياً إلى 630 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن.متر، ما يسمح بتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 4.7 ثانية، بسرعة قصوى 250 كم\س.. كما من المحتمل أن نرى تقنيات هجينة من نوع ما لتخفيف الاستهلاك.

وسيتم الكشف عن مرسيدس إس كلاس 2021 القياسية في سبتمبر القادم مع تأخر تدشين نسخة مايباخ لوقت لاحق في الغالب.

المصدر : هنا

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