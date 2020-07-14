وصول تويوتا لاندكروزر 2021 إلى دول الخليج

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت أول دفعة من تويوتا لاندكروزر 2021 لمنطقة الخليج مع انتظار وصولها للسعودية قريباً.

موديل 2021 حصل على تحديثات خارجية محدودة .. مع استخدام تويوتا لمواد أكثر فخامة في داخلية لاندكروزر 2021 حتى تزيد جاذبيتها، وتوفير تقنيات متطورة بينها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة وعدادات رقمية وشحن لاسلكي للهاتف وأنظمة مساعدة للقيادة على الطرق المستوية والوعرة على حد سواء.

وتستمد SUV الطرق الوعرة طاقتها عبر محركات تيربو 6 سلندر أو هايبرد، وذلك لأن معايير الانبعاثات تمنع صانعة السيارات اليابانية من الاستمرار في الاعتماد على محركات 8 سلندر، إلا أن هذا لن يؤثر على الأداء في شيء فلن تقل قوة الموديل عن 400-450 حصان.

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