فورد برونكو سبورت 2021 تنطلق رسمياً “40 صورة وأبرز المعلومات”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن برونكو سبورت 2021 بتصميم خارجي مشابه لبرونكو القياسية الأكبر حجماً وقدرات ممتازة في التعامل مع الطرق الوعرة، مع العلم أن برونكو وبرونكو سبورت تم تصميمهما من نفس الشخص ويشتركان في الكثير من المواصفات والمزايا.

أهم الاختلافات عن برونكو القياسية هي فتحات التهوية على الرفارف الأمامية والتصميم المتدرج للسقف.. مع مصابيح خلفية جريئة وشعار “برونكو سبورت” بارز في الخلف.

في الداخلية نرى شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش ولوحة عدادات 6.5 إنش مع تصميم مبسط بشكل عام للمقصورة.. وتشمل مزايا صندوق الأمتعة طاولة خاصة قابلة للطي وأرضية مطاطية يمكن غسلها ونظام كهربائي 400 واط لتشغيل الأدوات المختلفة بعيداً عن المنزل أو مكان العمل.

وستنطلق فورد برونكو سبورت 2021 بعدد واسع من أنظمة مساعدة السائق القياسية التي تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام ورصد النقطة العمياء والتحذير من السيارات العابرة من الخلف ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الأشعة والمزيد.

وبالنسبة للمحركات فتشمل محرك ايكوبوست 1.5 لتر 3 سلندر بقوة 184 حصان وعزم 257 نيوتن.متر، مع محرك آخر ايكوبوست 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 248 حصان وعزم 372 نيوتن.متر، كلاهما بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

كما ستحصل السيارة على نظام يدعى Trail Toolbox وهو يجمع تقنيات تساعدك بالخروج على الطرق الوعرة، عبر المحافظة على المسار والتوجيه والسير بأريحية على الصخور.

وستنطلق برونكو سبورت 2021 لاحقاً هذا العام بأسعار أمريكية تبدأ من 28,155 دولار، ما يعادل 105,000 ريال.

Advertisements