Caddy طراز جديد من فولكسفاجن.. تقنيات وتجهيزات هائلة

كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن طراز Caddy الجديدة، الذي ينتمي لفئة السيارات الخدمية.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تظهر بخطوط تصميمية أكثر ديناميكية وانسيابية. وتظهر Caddy الجديدة بقاعدة عجلات بطول 2.76 متر وبطول 4.50 متر، في حين تقف Caddy Maxi على قاعدة عجلات بطول 2.97 متر وبطول 4.85 متر.

وتوفر Caddy Cargo ما يصل إلى 4 أمتار مكعبة من مساحة التخزين وحمولة صافية تصل إلى 800 كيلوجرام تقريبا، وتوفر الإصدارات المدنية من السيارة 5 أو 7 مقاعد مع مساند ظهر قابلة للطي يمكن ضبطها أو خلعها بالكامل.

وقد حققت السيارة قفزة كبيرة فيما يخص التقنيات والتجهيزات ونظام الدفع بفضل وقوفها على نفس منصة Golf الجديدة.

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وحصلت السيارة على قمرة رقمية ذات عدادات برسومات متحركة، ومجالات استشعار بدلا من المفاتيح، وأنظمة مساعدة مثل نظام الحفاظ على مسافة الأمان ونظام الحفاظ على حارة السير، مع محركا Golf، والتي تحقق توفيرا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 12%.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 55 كيلووات/75 حصانا و90 كيلووات/122 حصانا.

وفي وقت لاحق تنضم لبرنامج الدفع نسخ الغاز الطبيعي، ونظام الدفع الهجين Plug-in.

وأعلنت فولكس فاجن عن طرح Caddy الجديدة في الأسواق خلال نوفمبر/تشرين ثان المقبل بسعر يبدأ من 23 ألف يورو.