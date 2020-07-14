نيسان تشعل المنافسة مع هوندا ومازدا بطراز "سنترا SR"

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان، عن النسخة الأحدث من طراز "سنترا"، باسم "سنترا SR" الذي يتمتع بقدرات مختلفة عن أبرز منافسيه هوندا ومازدا.

وعرض موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قدرات ومواصفات الطراز الجديد من تصميم وراحة داخلية وتقنيات وقدرات محرك.

وقال إن الشركة اليابانية، حسنت من تصميم نسخة 2020 من الطراز بشكل ملحوظ ،وقامت بإظهار تصميم مقدمة السيارة على شكل V، مع منحه كشافات LED.

ويتوفر الطراز بعدة ألوان بخلاف البرتقالي الرسمي الذي كشف عن الطراز به، وغطت نيسان سطح السيارة من الداخل بخامات جلود فاخر.





الراحة الداخلية

وعن المساحة الداخلية قال "موتور وان" الطراز يتوفر بمساحة واسعة تصل لـ 6 أقدام، وتأتي مساحة التخزين بالحقيبة الخلفية بمقدار 14.3 قدم مربع.

وتوفر نيسان لطراز "سنترا SR"، مقاعد تمنح الركاب الراحة في الجلوس بشكل متواصل لمسافات طويلة.





التقنيات

والطراز تم تزويده بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، و أندرويد أوتو.

بالإضافة لعدد من القدرات التقنية المميزة، كالشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، ووصلات USB-A و USB-C، وللمقاعد الخلفية تم توفير وصلات USB خاصة بها.

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ويتوفر داخل الطاز النظام الصوتي الأكثر تطورا والمكون من 8 مكبرات ماركة Bose، وحصل طراز نيسان على تقييم بهذه الخانة 7/10 من موقع "موتور وان".





المحرك

أوضح الموقع الأمريكي أن محرك طراز نيسان "سنترا SR"، بسعة 2.0 لتر، ذو أربعة اسطوانات، ينتج قوة 149 حصانا، مع عزم دوران 146 لفة/قدم.







الأمن والسلامة

تم تزويد الطراز بإجراءات أمن وسلامة متطورة تمنحه الأفضلية على منافسيه بالأسواق، ويتمتع بأنظمة متعددة ،الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، وتنبيه مسبق للاصطدام، و مراقبة المناطق العمياء، والتنبيه الخلفي للتقاطعات.



بالإضافة لأجهزة استشعار خلفية للمراقبة عند ركن السيارة، ونظام حساب المسافة بين المركبات.





استهلاك الوقود

الطراز يستهلك من الوقود "جالون "لكل 28 ميلا يقطعهم داخل الطرق بالمدن، و"جالون"لكل 37 ميلا على الطرق السريعة.





الأسعار

الطراز يتوفر بسعر 19,090 ألف دولار، وهي تكلفة تمنحه الأفضلية على منافسيه من ماركات هوندا ومازدا.



