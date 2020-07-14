بالأسماء.. سيارات من الصعب تحويلها للعمل بالغاز

كتب: باسل الحلواني

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز الطبيعي، قرار صائب خاصةً في ظل الوفرة التي حققتها مصر من الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات العملاقة الأخيرة.

صرح بأن التحول نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي، يفتح الباب أمام تعميق صناعة السيارات في مصر، ويتواكب مع

تحركات أخرى لدعم قطاع السيارات.

قال "أبوالمجد"، إن هناك بعض السيارات الجديدة من الصعب تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، خاصةً المركبات التي تعتمد على محركات "يورو 6" المتطورة، مثل مرسيدس E200، وسكودا كودياك.

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أضاف "أبوالمجد"، أن غالبية العلامات الموجودة في مصر، تحتاج إلى

موافقة الشركات الأم قبل إجراء أي تعديلات عليها، لمعرفة مدى قدرة المحركات الخاصة بها للعمل بالغاز الطبيعي.

أوضح أن السيارات التي لاتحتوي على تكتولوجيا متطورة مثل "لادا، أفيو، بي واي دي، نيسان صني، ... وغيرها من السيارات الاقتصادية"، من السهل تحويلها للعمل بالغاز.

أشار إلى أن الدولة المصرية لن تتخذ قرارا في هذا الأمر إلى بعد إجراء دراسات موسعة، تراعي مصالح الجميع سواء وكلاء السيارات أو المواطنين.