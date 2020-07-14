رابطة تجار السيارات: إحلال المركبات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز يوفر 50% من مصاريف استهلاك الوقود

كتب: باسل الحلواني
أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً، واستبدالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز، خطوة تأخرت سنوات طويلة.
أضاف "أبوالمجد"، أن شوارع مصر تكتظ بالعديد من الطرازات القديمة التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية،بالإضافة إلى الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها هذه السيارات المتهالكة.
صرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يملك الرؤية والإرادة السياسية القوية، ويولي قطاع السيارات اهتماماً كبيراً، ويسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع
أوضح "أبوالمجد"، أن إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من مصاريف استهلاك الوقود على مالك السيارة.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد استعرضت أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، والمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات 3 بمحافظة القاهرة، خطة إحلال المركبات المتقادمة، كإحدى مباردات دعم الصناعة الوطنية.
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