كتب: باسل الحلواني
أكد اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يجب أن يتم بالتعاون بين الحكومة، والوكلاء، والشركات الأم في الخارج، حتى لا يتأثر ضمان السيارة.
قال "درويش"، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز، دون علم الوكيل أو الشركة الأم، يخرجها منالضمان، مضيفاً أن عملية التحول تتطلب بعض المواصفات والتجهيزات من الشركة المُصنعة للسيارة.
صرح بأن العديد من السيارات في أوروبا تعمل بالغاز، وحال إخطار الوكيل الشركة الأم بضرورة عمل السيارة بالغاز، فإنها ستأتي مجهزة بالفعل لذلك، وبالتالي تظل السيارةمتمتعة بالضمان الخاص بها.
أضاف أن بعض السيارات التي تحتوي على تكنولوجيا حديثة، لا يمكن تركيب أسطوانة الغاز بها دون إجراء تعديلات فنية دقيقة بمعرفة الشركة المُصنعة.
لفت إلى أنه في حال إقرار الدولة رسمياً عدم السماح لأي سيارة جديدة بالترخيص بدون الغاز، فإن الشركات الأم لن تجد أمامها حلاً سوى تجهيز جميع سياراتها للعمل بالغاز، حتى تتمكن من تصدير الطرز الخاصة بها إلى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتأثر الضمان بتحويل المركبات للعمل بالغاز؟.. نائب رئيس شعبة السيارات يجيب لـ"الوفد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.