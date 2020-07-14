هل يتأثر الضمان بتحويل المركبات للعمل بالغاز؟.. نائب رئيس شعبة السيارات يجيب لـ"الوفد"

كتب: باسل الحلواني

أكد اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يجب أن يتم بالتعاون بين الحكومة، والوكلاء، والشركات الأم في الخارج، حتى لا يتأثر ضمان السيارة.

قال "درويش"، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز، دون علم الوكيل أو الشركة الأم، يخرجها من

الضمان، مضيفاً أن عملية التحول تتطلب بعض المواصفات والتجهيزات من الشركة المُصنعة للسيارة.

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صرح بأن العديد من السيارات في أوروبا تعمل بالغاز، وحال إخطار الوكيل الشركة الأم بضرورة عمل السيارة بالغاز، فإنها ستأتي مجهزة بالفعل لذلك، وبالتالي تظل السيارة

متمتعة بالضمان الخاص بها.

أضاف أن بعض السيارات التي تحتوي على تكنولوجيا حديثة، لا يمكن تركيب أسطوانة الغاز بها دون إجراء تعديلات فنية دقيقة بمعرفة الشركة المُصنعة.

لفت إلى أنه في حال إقرار الدولة رسمياً عدم السماح لأي سيارة جديدة بالترخيص بدون الغاز، فإن الشركات الأم لن تجد أمامها حلاً سوى تجهيز جميع سياراتها للعمل بالغاز، حتى تتمكن من تصدير الطرز الخاصة بها إلى مصر.