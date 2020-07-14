تسريبات جديدة لمواصفات مازدا 6 الجيل القادم

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت معلومات جديدة من اليابان عن مازدا 6 الجيل القادم، وأهمها هو التأكيد مجدداً على تحولها من الدفع الأمامي إلى الدفع الخلفي.. مع ازدياد مستوى فخامة السيارة لمحاولة منافسة مرسيدس سي كلاس وبي ام دبليو الفئة الثالثة.

وستزداد معظم أبعاد السيارة، مع ازدياد الطول بـ 3.5 سم إلى 4.90 متر، والعرض بـ 4 سم إلى 1.88 متر، وقاعدة العجلات بـ 3 سم إلى 2.85 متر، بينما سينخفض الارتفاع بـ 1 سم إلى 1.42 متر.

وأكدت التسريبات على محركين 6 سلندر خطيين 3 لتر تيربو، الأول بنزين “سكاي اكتيف اكس”بقوة 296 حصان وعزم 343 نيوتن متر، والثاني ديزل بقوة 246 حصان وعزم 588 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، مع إشارة تقارير أن المحركات ستحصل على مساعدة هجينة مخففة.

وقد أشارت التسريبات أيضاً إلى محركات 4 سلندر بنزين وديزل ولكن بدون تفاصيل عن الأداء، مع توقعات بتقديم نسخة هجينة كذلك.

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ونرفق لكم بعض صورة تخيلية لمازدا 6 الجيل القادم.