هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟.. الأحوال المدنية توّضح

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي لـ “العناية بالعملاء” التابع للأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول شرط تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية.

وسأل المتابع، قائلاً: “هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟”، وبدورها نفت الأحوال المدنية صحة ذلك، قائلة: “لا يلزم تسديد المخالفات المرورية؛ حيث لا يوجد أي ارتباط بين المخالفات المرورية والسجل المدني”.

وتجدر الإشـارة إلى أن هناك أخباراً قد انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بأن “وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية” تشترط تسديد المخالفات المروية لتجديد بطاقة الهوية المواطنين.