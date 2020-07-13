موجز العين للسيارات.. خطة مصرية وأيقونة بنتلي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبادرة طموحة لإعادة هيكلة سوق السيارات المصري عبر إحلال مركبات الأجرة والميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغار.

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أثارت سيارة تحمل لوحة أرقام تشير إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيرة موظفي مطار أديلايد الدولي في مدينة أديلايد جنوبي أستراليا، الذين قالوا إنها متوقفة هناك منذ شهور.

كشفت شركة بنتلي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Continental GT الفارهة بعد أن زودتها بلمسات مبهرة تتضمن مقودا جديدا وألوانا جديدة وقيادة شبة آلية.

كشفت شركة كيا موتور، ثاني أكبر شركة كورية جنوبية مصنعة للسيارات الإثنين عن التصميم الداخلي لسيارتها ميني فان الجديدة "كرنفال" قبيل إطلاقها بالسوق المحلية في الربع الثالث من العام الجاري.