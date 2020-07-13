وكيل "لادا" و"بي واي دي" و"كينج لونج": إحلال المركبات القديمة يدفع الشركات العالمية للاستثمار في مصر

كتب: باسل الحلواني

أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، أن الحكومة تدرس منذ شهر أغسطس الماضي، مشروع إحلال السيارات الميكروباص القديمة، بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

قال "سليمان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى حالياً لتعميم تجربة التحول للغاز على جميع السيارات سواء ميكروباص أو تاكسي أو ملاكي، في ظل الوفرة التي تتمتع بها مصر من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل المنخفضة للسيارات العاملة بالغاز مقارنةً بالعاملة بالبنزين.

وحول إمكانية إلزام جميع الطرازات الجديدة بتركيب الغاز قبل الترخيص، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأمل:" السيارات التي تتوافر في السوق المصرية نوعان، إما مستوردة، أو مجمعة محلياً، بالنسبة للسيارات المستوردة فإن العديد من شركات السيارات الأم لديها طرازات تعمل بالغاز، غير أن الوكلاء لا يقومون باستيرادها، لكن في حال تطبيق شرط تركيب

الغاز في السيارة، فيمكن للوكلاء استيرادها، كذلك يمكن للشركات تعديل السيارات التي تعمل بالبنزين بمعرفتها قبل تسليمها للوكيل، أما السيارات المجمعة محلياً فيمكن تحويلها للعمل بالغاز بكل سهولة".

كشف "سليمان"، عن قيام شركته بتحويل بعض السيارات التي تقوم بتجميعها للعمل بالغاز منذ عدة سنوات، بناءً على رغبة العملاء، وفي مقدمتها المناقصات الحكومية التي تشترط ضرورة عمل السيارات بالغاز الطبيعي.

لفت رئيس مجلس إدارة شركة الأمل إلى أن جميع الطرازات الخاصة بشركته، والتي تم تحويلها للعمل بالغاز أثبتت كفاءة، وتعمل بشكل جيد.

أضاف أن وزارة البترول لديها شركتين لتحويل السيارات للغاز، بأسعار مدعمة من الدولة، أقل بكثير من التكلفة الفعلية لها، حيث يبلغ متوسط تكلفة التحويل داخل

Advertisements

المراكز التابعة للشركتين حوالي 8 آلاف جنيهاً، بينما تبلغ تكلفة التحويل الفعلية حوالي 16 ألف جنيه.

طالب بضرورة التوسع في إنشاء محطات الغاز، لمواكبة التحول الجديد في الاعتماد على الغاز الطبيعي، لمنع التكدس أمام المحطات نظراً لأن الزمن الذي تحتاجه السيارة للتزود بالغاز يبلغ نحو 15 دقيقة، على عكس البنزين الذي لايحتاج سوى دقيقتين على الأكثر للتزود به.

وحول عملية إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، قال "سليمان"، إنه أمر طبيعي يتم تطبيقه في غالبية دول العالم، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العالمية سوف تتجه بقوة للاستثمار في السوق المصرية عقب تنفيذ خطة الإحلال.

يرى أن سوق السيارات سوف تشهد انتعاشة غير مسبوقة عقب تنفيذ عملية الإحلال، خاصةً السيارات المجمعة محلياً.

توقع أن تقدم الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مجموعة من الحوافز لأصحاب السيارات القديمة التي سيتم تكهينها أسوة بما حدث من قبل عند إحلال التاكسي، مثل إعفاء السيارة من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض المكونات من الرسوم الجمركية، وكذلك تخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القروض التي سيتم منحها للمواطنين.