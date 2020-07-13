كتب: باسل الحلواني
أكد خالد جيوشي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة جيوشي موتورز، وكلاء علامة فاو في مصر، والموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن القيادة السياسية تسعى بقوة للتحول نحو الطاقة النظيفة خاصةً الغاز الطبيعي.
قال "جيوشي"، إن مجموعته لديها حالياً سيارة فان 7 راكب، من طراز فاو، تعمل بالغاز الطبيعي، وأثبتت كفاءة عالية في السوق المصرية، لافتاً إلىأن تكلفة تشغيلها منخفضة مقارنة بمثيلاتها التي تعمل بالبنزين.
أضاف لـ"سيارات الوفد"، أن العديد من شركات السيارات تستعد بقوة للمشاركة في مبادرة الرئيس، الخاصة بالاعتماد على الغاز الطبيعي، موضحاً أن مجموعته سوف تطرح عدد من الطرازات الجديدة التي تعتمد على الغاز خلال الربع الأخير من 2020، وذلك لمواكبةتوجه الدولة.
صرح بأن الحكومة سوف توفر حوافز خاصة لملاك المركبات القديمة التي سيتم إحلالها.
أوضح أن السيارات التجارية سيتم استيرادها من الخارج بنسخ مجهزة للعمل بالغاز، أما السيارات الملاكي من طراز فاو يمكن تحويلها بسهولة للعمل بالغاز داخل مراكز التحويل الخاصة بوزارة البترول.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صرح أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، والمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات 3 بمحافظة القاهرة بأنه من حق الدولة إلزام السيارات الجديدة الترخيص باستخدام الغاز الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات الرئيس.. وكيل "فاو": نستعد لطرح طرازات جديدة تعمل بالغاز خلال الربع الأخير من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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