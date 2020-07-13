خبير صناعة سيارات: الحوافز الحكومية ستدفع أصحاب المركبات إلى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي

كتب: باسل الحلواني

أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، أن الاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة سواءالغاز أو الكهرباء، هو اتجاه عالمي، يحقق منفعة كبيرة مشتركة للمواطن والدولة.

قال "مصطفى"، إن الاعتماد على الغاز الطبيعي، يوفر تكلفة تشغيل المركبة لأكثر من النصف مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى إطالة عمر محرك السيارة، والحصول على طاقة أعلى نظراً لأن الغاز وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين"نحو 120 أوكتان"، فضلاً عن تقليل كمية التلوث التي تنتج من الانبعاثات الكربونية الضارة في ظل الوقود التقليدي، وكذلك خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

صرح "مصطفى"، بأن مصر أمامها فرصة كبيرة للتحول نحو الغاز الطبيعي، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة فى الاكتشافات الأخيرة الضخمة،

وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز.

أوضح أن حديث وزيرة التجارة والصناعة، أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ عدة محاور، المحور الأول دار حول تحويل مركبات التاكسي والميكروباص من بنزين إلى غاز على مدى 3 سنوات، بعدد 147 ألف مركبة، أما المحور الثاني فهو إحلال السيارات الميكروباص التي تعمل بالسولار والتي لايمكن تحويلها إلى غاز بعدد 240 ألف سيارة على مدى 4 سنوات، أما المحور الثالث فهو إحلال 50 ألف سيارة تاكسي مر 20 عاماً على إنتاجها على مدى سنتين.

وفيما يتعلق بالسيارات الملاكي وماتردد عن إحلال المركبات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة، وكذلك

إلزام المركبات الجديدة بتركيب "غاز" قبل الترخيص قال المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات: "أعتقد أنه بالنسبة للسيارات الملاكي، سيتم تحفيز أصحاب السيارات الجديدة ببرامج متنوعة تدفعهم لتحويلها إلى غاز، وكذلك تحفيز إحلال السيارات التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز بدعم من الدولة، واعتبار القيمة التخريدية للسيارة القديمة مقدماً للجديدة، مع تقسيط الباقي بفائدة بسيطة".

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توقع "مصطفى"، أن تدفع الحوافز التي ستقدمها الحكومة، أصحاب السيارات إلى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.

أشار إلى أن الدولة تقوم بدراسة هذا الملف من جميع الجوانب ليراعي مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صرح أمس، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، والمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات 3 بمحافظة القاهرة ، بأنه من حق الدولة إلزام السيارات الجديدة الترخيص باستخدام الغاز الطبيعي.

كذلك استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الرئيس، خطة إحلال المركبات المتقادمة، كإحدى مباردات دعم الصناعة الوطنية.