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اكتشاف رولزرويس كولينان مهملة في ساحة خردة

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تم اكتشاف سيارة رولزرويس كولينان في إحدى ساحات الخردة بمدينة شيكاغو الأمريكية بعد تعرضها لحادث، بداخلية مخصصة بالكامل لصاحبها مع تسجيل عداد المسافات لحوالي 5000 متر فقط.

كولينان هي أول SUV لرولزرويس، وبينما يبدأ سعرها من 345,000 دولار (1.3 مليون ريال)، من المؤكد أن كل عميل لها أنفق مئات الآلات من الريالات على خيارات إضافية لها لتخصيصها حسب ذوقه.. وتعتمد السيارة على محرك V12 سعة 6.75 لتر تيربو مزدوج، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي.

يمكنكم مشاهدة اكتشاف كولينان في الفيديو المرفق بداية من الدقيقة 14، ويبدو واضحاً تهشم الجانب الأمامي الأيمن من السيارة، مع تضرر العجلات والشبك الأمامي كذلك.. ولكن الوسائد الهوائية لم يتم تفعيلها أثناء الاصطدام، ما يشير إلى أن الحادث لم يكن عنيفاً للدرجة، كما أن الداخلية تبدو بحال جيد.

السيارة معروضة في مزاد على موقع Copart وقد وصل سعرها إلى حوالي 91,000 دولار (341,000 ريال) حتى الآن.

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