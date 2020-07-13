الخليج ٣٦٥ نت – تسربت معلومات جديدة عن تويوتا لاندكروزر 2022 الجيل القادم، والمتوقع تسميتها بـ لاندكروزر 300 مقارنة بـ 200 للموديل الحالي .. ونبدأ بموعد التدشين المتوقع خلال ربيع 2021، مع إشارة تقارير سابقة أن أبريل تحديداً يبدو الخيار الأرجح. بالنسبة للمحركات فجميعها ستكون V6، لتشمل محرك بنزين 3.5 لتر تيربو مزدوج بقوة 416 حصان وعزم 600 نيوتن متر، مع محرك ديزل 3.3 لتر تيربو بقوة 217 حصان وعزم 539 نيوتن متر. ونستمر مع خيارات المحركات المتوقعة، مثل محرك بنزين 3.5 لتر بتقنية هجينة مخففة بقوة إجمالية 354 حصان وعزم 500 نيوتن.متر.. وسيتم وصل جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي 8 أو 10 سرعات. وبالنسبة للأبعاد المتوقعة للجيل الجديد فهي كالآتي: ازدياد الطول بـ 2 سم إلى 4.97 متر.. ازدياد العرض بـ 0.5 سم إلى 1.99 متر .. انخفاض الارتفاع بـ 1 سم إلى 1.86 متر.. ازدياد قاعدة العجلات بـ 5 سم إلى 2.9 متر. Advertisements وأخيراً، أشارت تقارير يابانية أخرى أن لاندكروزر برادو الجيل القادم سيتأخر الكشف عنها إلى أغسطس 2022 لتكون كموديل 2023، مع التخلي عن محرك 4 سلندر 2.7 لتر فيها لصالح محرك 2.5 لتر والمستخدم في تويوتا كامري، بنفس مستويات القوة وعزم الدوران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسريبات جديدة لمواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.