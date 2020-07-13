هيونداي تكشف عن سيارة إلنترا N لاين الجديدة

تتميز سيارة إلنترا N لاين الجديدة والتي تضيف -للمرة الأولى – عناصر مميزة للسيارات الرياضية عالية الأداء للجيل السابع من سيارتها الشهيرة من فئة السيدان، بطابع رياضي مبتكر وفريد من نوعه.

يمنح التصميم الجديدة لإلنترا -ذات الشعبية الكبيرة – إحساساً رياضيًا بهيكل منخفض وواسع مع شبكة مبتكرة وعادم مزدوج وجوانب عريضة، بالإضافة إلى حواف إطارات معدنية مقاس 18 بوصة.

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي موتورز اليوم عن التصميم الجديد المطور لسيارة إلنتراN لاين الرياضية، والتي ستتاح في صالات العرض قريبا. وعرضت الشركة تفاصيل أخرى حول التصميم الجديد للجيل السابع من إلنتراN لاين عالية الأداء المستوحى بالكامل من تصاميم الإحساس الرياضي الخاص بهيونداي .

ويتميز تصميم هيونداي إلنترا N لاين الجديدة بالكامل بهيكل منخفض وواسع، وتمتاز الشبكة الأمامية بمظهر أكثر وضوحا وقوة يعكس اللمسة الرائعة لسيارات هيونداي الجديدة، وتم إعادة تصميم المصد لاستيعاب أفضل لفتحات الهواء المستوحى من سيارات السباق. وتؤكد التنانير الجانبية لسيارة إلنتراN لاين وجنوط الإطارات المعدنية مقاس 18 بوصة مع المكابح الأكبر حجمًا على البعد الرياضي الذي لا يخلو من أناقة وجمالية. كما تم تصميم المرايا الجانبية والنوافذ والجوانب باللون الأسود اللامع لإضفاء عمق وجاذبية على الإصدار الجديد من السيارة الشهيرة. ويمتد التجديد الذي لحق بتصميم سيارة إلنتراN لاين للجزء الخلفي المنحوت بشكل منخفض وعريض مع ناشر خلفي ونظام عادم مزدوج.

وبمناسبة الكشف عن السيارة الجديدة؛ قال توماس سكيميرا، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قسم المنتجات في مجموعة هيونداي موتور: “تقدم إلنترا Nلاين تصميمًا أكثر قوة وجرأة يتضمن لمسات N لاين المميزة باللون الأحمر من الداخل والخارج بسعر منافس، ونحن على ثقة أن التصميم المبتكر والخصائص المتطورة للسيارة الجديدة سترضي أولئك الذين يتطلعون للانضمام إلى تجربة الأداء العالي لعلامة N الرياضية من هيونداي”.

وتتوقع هيونداي أن تكون السمعة الرائعة التي تحظى بها سيارة إلنترا لدى عملائها عاملا إضافيا لرواج وجاذبية التصميم الرياضي الجديد لها التابع لخطN، خصوصاً مع الجيل السابع من سيارة السيدان الأكثر تطوراً. كما تتوقع الشركة أن تكتسب السيارة الجديدة شعبية لدى عشاق التميز في القيادة في جميع أنحاء العالم.

وسبق أن قدمت هيونداي سيارات رائعة في خطN مثل “فيلستور Veloster N” و”i30 N” و”i 30Fastback N فاست باك” بالإضافة إلى عدد من طرازات N Line أخرى في أسواق محددة. وتوفر الطرز المختلفة لخط N أفضل أداء متكامل للقيادة اليومية، وتضيف حواف سيارةN لاين عناصر مستوحاة من الأداء الرياضي القوي إلى طرازاتها الشهيرة.

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