كتب هاني نصر العربي في الاثنين 13 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انخفاضها مستمر.. تراجع أسعار "بي واي دي F3" موديل 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي الصينية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة F3 سيدان العائلية بواقع 5 آلاف جنيه في يوليو الجاري.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، فقد أصبح سعر سيارة بي واي دي العائلية 163.000 جنيه، بعد أن كانت تباع في الأشهر الثلاث الماضية منذ آخر تخفيض سعري لها بـ168.000 جنيه.

نجحت بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمصانع الأمل للسيارات، أن تحتل المركز العاشر في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا بمصر خلال الأشهر الخمس الأول من 2020، ذلك بعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لبيانات "أميك" 1.553 سيارة.

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دخلت F3 عام 2019 بسعر رسمي يبلغ 189.000 جنيه، وتراجعت للمرة الأولى بواقع 6.000 جنيه، وفي المرة الثانية انخفضت بقيمة 3.000، قبل أن تفقد في المرة الثالثة 2.000 جنيه، ثم 1.000 جنيه، ثم 6.000 جنيه، فـ5.000 آلاف جنيه إلى أن وصل لـ163.000 جنيه.

تعمل سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2019 بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتمتلك أيقونة بي واي دي في مصر مجموعة قياسية من تجهيزات السلامة والأمان بينها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وقفل مركزي للأبواب وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه بينها التحكم بالزجاج بلمسة واحدة والتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب وفرش جلد وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وجنوط رياضية قياس 15 بوصة وأماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية وكمبيوتر رحلات، بالإضافة إلى نظام صوتي يتكون من مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX.