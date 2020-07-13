قيادة شبة آلية.. بنتلي تطرح أيقونتها "كونتننتال" بلمسات مبهرة

كشفت شركة بنتلي النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Continental GT الفارهة بعد أن زودتها بلمسات مبهرة تتضمن مقود جديد وألوان جديدة وقيادة شبة آلية.



وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الفارهة الجديدة تتمتع الآن بمقود جديد حساس للمس، ليتعرف على الوقت الذي يضع فيه قائد السيارة يديه عليه ومراقبة عملية القيادة حتى مع وجود أنظمة مساعدة لقيادة شبه آلية.

وتتألق السيارة الجديدة بألوان جديدة مثل Viridian و Patina و Snow Quartz .

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ويصل عدد الألوان المتوفرة حاليا إلى 62 لونا.

وبالإضافة إلى ذلك تقدم بنتلي لجميع نسخ Continental GT الكوبيه سقفا بانوراميا زجاجيا يتمتع بخاصية تقليل وهج أشعة الشمس، كما يتم دمجه دائما مع ستارة ألكانتارا كهربائية.

جدير بالذكر أن الشركة كشفت مطلع الشهر الجاري عن الموديل الجديد من أيقونتها بنتايجا Bentayga، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة الفارهة.

ولم تفصح الشركة البريطانية عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد، الذي يتميز بتصميم جذاب، ومقصورة داخلية محدثة، والمزيد من الرحابة المخصصة للمقاعد الخلفية.