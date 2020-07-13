كيا تكشف تفاصيل جديدة عن طراز "كرنفال"

كشفت شركة كيا موتور، ثاني أكبر شركة كورية جنوبية مصنعة للسيارات اليوم الإثنين عن التصميم الداخلي لسيارتها ميني فان الجديدة "كرنفال" قبيل إطلاقها بالسوق المحلية في الربع الثالث من العام الجاري.

وأفادت الشركة في بيان بأن الجيل الرابع من "كارنفال" يتميز بمساحة أكبر لتتبنى السيارة عرضا بانوراميا بمدى 12.3 بوصة ونظام ملاحة ولوحة تحكم مركزية واسعة.

ومن الخارج، تأتي السيارة بشبكة مبرد "رادياتير" ديناميكية وخط جانبي جريء على جانبي السيارة.

وتتميز السيارة الجديدة بأنها أوسع وأطول وأنها تشبه السيارات الرياضية بسبب مفهوم التصميم "كبير الحجم".

ويتواصل خطا الجانبين ليندمجا مع مصابيح السيارة الخلفية. وينحدر السقف قليلا من الخلف حتى يتصل بغطاء صندوق السيارة، وفقا لبيان الشركة.

وتعد سيارة "كرنفال" واحدة من أفضل موديلات كيا مبيعا، حيث بيعت أكثر من مليوني سيارة من هذا النوع في الأسواق العالمية منذ ظهورها الأول في عام 1998.

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وستعلن الشركة في وقت لاحق عن سعر السيارة وغيرها من التفاصيل، وفقا لما ذكرته.

وفي منتصف يونيو الماضي، كشفت شركة كيا النقاب عن صورة تشويقية للتصميم الجديد كليا للسيارة 2021 .

والسيارة "كارنفال" مزودة بشبكة ديناميكية جديدة في المقدمة وخط جانبي عريض بطول السيارة.

وفي الخلف يمتد الخط الجانبي حتى مؤخرة السيارة ليندمج مع المصابيح الخلفية.

وقبل أيام،كشفت كيا النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Picanto الصغيرة بملامح تصميمية جديدة وباقة موسعة من الأنظمة المساعدة.

ومن المقرر طرح السيارة كيا بيكانتو 2021 في جميع أسواق أوروبا خلال الربع الثالث من العام الجاري، باستثناء المملكة المتحدة التي يتم طرح بيكانتو بها خلال الربع الرابع من عام 2020.



