“بالصور” شاهد تاريخ صناعة السيارات البرمائية

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما كان امتلاك سيارة تسير على الأرض وتبحر في المياه من أحلام كثير من الأشخاص حول العالم، ولقد حاولت العديد من شركات السيارات الكبري تصنيع مثل هذه السيارة تجارياً ولكنها كانت تقابل عقبات كثير، على الرغم من نجاح بعض الشركات في تصنيع مثل هذه السيارات.

لكن لم تنجح السيارات البرمائية إلا مع القطاع العسكري فقط، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم مراحل تطور السيارات البرمائية عبر العصور.

1- طراز DUKW

قامت شركة جنرال موتورز الأمريكية في عام 1942 بصناعة أول أنواع السيارات البرمائية، واستخدمت في المجال العسكري، وكانت تنقل البضائع والذخائر في فترة الحرب العالمية الثانية، وعملت بمحرك ينتج قوة 91 ميل في الساعة، ومحرك دفع بحري بسعة 6 عقدة، ما يعادل 6.4 ميل في الساعة.

2- الطراز Type 166

في نفس العام 1942 قامت شركة فولكسفاجن بتصنيع هذا الطراز من السيارات البرمائية، وكانت مشابهة لسيارة جنرال موتورز، واستخدمت أيضاً في المجال العسكري.

3- طراز Amphicar 770

كانت أول نسخة مدنية من السيارات البرمائية، وظهرت في عام 1961، واستمر هذا الطراز في الأسواق حتى عام 1965، وبيعت منه 4000 نسخة في ذلك الوقت.

4- طراز RMA من علامة Amphi Ranger

طرح هذا الطراز عام 1985 واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1995، وكان يعمل بمحرك بسعة 2.8 لتر، من فئة V6، وينتج قوة 90 حصان.

5- طراز معدل لموديل “ديسكفري”

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قامت شركة لاند روفر بطرح سيارتها البرمائية في عام 1990، وكانت نسخة معدلة من طراز “ديسكفري”، قادرة على الإبحار.

6- طراز Hobbycar B612

ظهر هذا الطراز عام 1992، وكانت من السيارات البرمائية المميزة، وكانت تعمل بمحرك ديزل من شركة بيجو، بنظام دفع رباعي، وصنعت منها 52 نسخة فقط.

7- طراز Countach

انضمت شركة لامبورجيني في عام 1995 للشركات المصنعة للسيارات البرمائية بهذا الطراز المميز، وكان يعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 4.2 لتر.

8- طراز Gibbs Aquada

كان هذا الطراز من أسرع السيارات البرمائية التي تتحرك في اليابسة والبحر، حيث كانت تصل سرعته لـ 100 ميل في الساعة خلال سيره على اليابسة، وتصل سرعة محركه المائي لـ 30 ميل في الساعة.

9- طراز Gibbs Humdinga

ظهر هذا الطراز في عام 2012، وكان يعتمد على محرك بحري قوي من فئة V8 ينتج قوة 370 حصان، وتصل سرعته القصوى على اليابسة لـ 80 ميل في الساعة، وتصل سرعته القصوى في الإبحار لـ 30 ميل في الساعة.

10- طراز Watercar Panther

ظهر هذا الطراز القوي في عام 2013، حيث كان يعتمد على محرك VTEC V6 بسعة 3.7 لتر، وتصل سرعته القصوى على اليابسة لـ 85 ميل في الساعة، وفي الإبحار تصل سرعته القصوى لـ 44 ميل في الساعة.