شركة هيونداي تكشف النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها i30 المدمجة

الأحد 12 يوليه 2020

كشفت شركة هيونداي النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها i30 المدمجة، والذي يتمتع برتوش تصميمية ومحركات محدثة وتجهيزات موسعة، فضلا عن استهلاك اقتصادي جدا للوقود مقارنة بالمنافسين.



وتتميز السيارة الجديدة من خلال التصميم الجديد لكل من المآزر والعتبات والكشافات.

كما حصلت قمرة القيادة على تحديث؛ حيث تم تثبيت عدادات رقمية خلف المقود.

ويزدان الكونسول الأوسط بشاشة لمسية كبيرة مع ميزة الاتصال بشبكة الإنترنت.

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وحازت الأنظمة المساعدة على مزيد من التطوير؛ فعلى سبيل المثال تم تحسين نظام مكالمات الطوارئ.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل تغطي نطاق قوة يمتد بين 81 كيلووات/110 حصان و117 كيلووات/159 حصان.

وتسجل السيارة معدلات منخفضة من استهلاك الوقود بفضل الاعتماد على ناقل حركة مع قابض أوتوماتيكي، وتقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت، ومولد بدء دوران كهربائي في بعض النسخ.

ويبلغ أكثر موديلات السيارة اقتصادية معدل استهلاك 4.1 لتر/100 كم من وقود الديزل، وهو ما ينتج عنه 103 جم/كم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.