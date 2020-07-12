موجز العين للسيارات.. أسعار تسلا وأودي تستعرض قوتها

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خفضت تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز "واي" 3 آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط من طرحها، في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة كوفيد-19.

أعلنت شركة أودي عن إطلاق موديل Sportback من سيارتها الكهربائية Q4 E-Tron المدمجة، على أن يتم طرحه في الأسواق خلال العام المقبل.

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كشفت شركة هيونداي النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها i30 المدمجة، والذي يتمتع برتوش تصميمية ومحركات محدثة وتجهيزات موسعة، فضلا عن استهلاك اقتصادي جدا للوقود مقارنة بالمنافسين.

افتتحت الصين الدورة الـ17 من معرض "تشانغتشون الدولي للسيارات"، حيث يتم عرض أكثر من 1400 سيارة جديدة من مختلف الطرازات.

طرحت هيونداي، النسخة الأحدث من الفئة الهجينة Limited لطراز "سوناتا"، بإمكانات مميزة، ومواصفات تمنح الطراز الأفضلية على الموديلات التابعة.

مقارنة غير تقليدية عن المواصفات والإمكانات، وضعها موقع "كار أند درايفر" بين طراز بورش كايين تربو موديل 2019، والنسخة الأحدث من طراز تسلا موديل X الكهربائي لعام 2020.