الأقل سعراً في مصر.. تخفيض أسعار زوتي Z100 إلى 118 ألف جنيه

كتب: باسل الحلواني

أعلنت IFG جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها زوتي Z100.

أقرت الشركة 9 آلاف جنيهاً خصماً على السيارة ليصبح سعرها الجديد 118 ألف جنيه، وتنفرد بلقب "الأقل سعراً في السوق المصرية".

وأكد وكيل زوتي أن العرض لفترة محدودة، وسوف ينتهي يوم 10 أغسطس المقبل.

Advertisements



جدير بالذكر أن سعر زوتي Z100 الرسمي يبلغ 131500جنيه، وقام وكيل العلامة في مصر بالإعلان عن خصم على السيارة ليصل سعرها إلى 119900 جنيه، ثم تم تخفيض قيمة العرض مؤخراً ليصل سعر السيارة إلى 125 ألف جنيه، ثم ارتفع سعرها مرة ثانية

ليصل إلى 127 ألف جنيه، قبل أن تفجر IFG، مفاجأة وتعلن عن الخصم الجديد.

وينتمى طراز "زوتي Z100" لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، والذي يولد قوة 75 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسيارة نحو 5.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.