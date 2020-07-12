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فتح منافذ المنطقة الشرقية أمام المغادرين والعائدين في هذا الموعد

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مصادر مطّلعة عن البدء في فتح منافذ المنطقة الشرقية أمام المغادرين والعائدين خلال شهر أغسطس المقبل بشكل تدريجي، مع استمرار غلق منافذ المنطقة الحدودية كجسر الملك فهد ومنافذ “الرقعي، والخفحي، والبطحاء”.

وأكدت المصادر جاهزية الأجهزة العاملة بالمنافذ سواء الجوازات أو الجمارك وغيرها، لاستئناف حركة التشغيل واستقبال العابرين وفق أعداد تحددها الجهات المعنية في حينه، مع تطبيق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية من ، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة اليوم.

وفيما يخص إعادة فتح منافذ المنطقة الحدودية المغلقة، فسيتم ذلك قبل موسم الحج بشكل تدريجي فور صدور القرار بذلك من الجهات المختصة.

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