الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مصادر مطّلعة عن البدء في فتح منافذ المنطقة الشرقية أمام المغادرين والعائدين خلال شهر أغسطس المقبل بشكل تدريجي، مع استمرار غلق منافذ المنطقة الحدودية كجسر الملك فهد ومنافذ “الرقعي، والخفحي، والبطحاء”.
وأكدت المصادر جاهزية الأجهزة العاملة بالمنافذ سواء الجوازات أو الجمارك وغيرها، لاستئناف حركة التشغيل واستقبال العابرين وفق أعداد تحددها الجهات المعنية في حينه، مع تطبيق بروتوكولات الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة اليوم.
وفيما يخص إعادة فتح منافذ المنطقة الحدودية المغلقة، فسيتم ذلك قبل موسم الحج بشكل تدريجي فور صدور القرار بذلك من الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح منافذ المنطقة الشرقية أمام المغادرين والعائدين في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.