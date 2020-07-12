تعرف على سبب ارتفاع أسعار الوقود في محطات الطرق السريعة مقارنة بداخل المدن

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة التجارة والاستثمار سبب ارتفاع أسعار الوقود في بعض المحطات بالطرق السريعة مقارنة بداخل المدن، خاصة وأن بعض محطات الطرق السريعة تضيف 5 هللات على اللتر مقابل أجور النقل.
وبيّنت الوزارة أن النظام ينص على إضافة أجور النقل إلى أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة التي تبعد 50 كم أو أكثر عن أقرب محطة تعبئة لأرامكو السعودية.
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