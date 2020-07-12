ابتكار رادار للسيارات يكشف الأجسام خلف زاويا تقاطع الشوارع والبنايات

الخليج ٣٦٥ نت – ابتكر مهندسون من جامعة بريستون عن رادار متقدم للغاية للسيارات، يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأجسام الموجودة خلف زاويا تقاطع الشوارع وخلف البنايات، ما سيقلل من حوادث المرور ويجعل حركة السير أكثر أمانا.

هذا الرادار، هو تطوير وتحديث للرادارات العادية المستخدمة في السيارات حالياً، ويستخدم الرادار الجديد واجهات المباني والسيارات المركونة أو أي جسم آخر بمثابة مرآة عاكسة.

حيث يبعث هذا الرادار موجات الراديو، التي تنعكس عن مختلف الأجسام المحيطة (سيارات، دراجات، عربات، بشر)، وبعد تحليل الكمبيوتر للإشارة، يحدد وجود عقبة أو جسم غريب أم لا.

ويقول فيليكس هايدي من جامعة بريستون أحد مبتكرين هذا الاختراع الهام، أن هذا الرادار يسمح للسيارات برؤية الأشياء الخفية التي ليس بإمكان أجهزة الاستشعار القائمة على الكاميرا وكاميرا الفيديو اكتشافها.

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وعلى سبيل المثال، سيسمح هذا الرادار لسيارات من دون سائق برؤية ماذا في (الشوارع) المتقاطعة مع اتجاه السير.

ويعتمد الرادار الجديد على مساعدة الذكاء الاصطناعي، في التعرف على المشاة والدراجات وحتى اتجاه حركتها وسرعتها، وأكد المبتكرون أنهم أصبحوا في المرحلة الأخيرة من اختبار الرادار الجديد، حيث يجري اختباره في شوارع المدينة في ظروف حركة السيارات الحقيقية.