الأقل سعراً في مصر.. 9 آلاف جنيه تخفيضاً على "زوتي Z100"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت IFG جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها زوتي Z100.
أقرت الشركة 9 آلاف جنيهاً خصماً على السيارة ليصبح سعرها الجديد 118 ألف جنيه، وتنفرد بلقب "الأقل سعراً في السوقالمصرية".
وأكد وكيل زوتي أن العرض لفترة محدودة، وسوف ينتهي يوم 10 أغسطس المقبل.
وكانت سعر السيارة قد ارتفع مؤخراً إلى 127 ألف جنيه، بدلاً من 119 ألفجنيه.
وينتمى طراز "زوتي Z100" لفئة السيارات الهاتشباك، المزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، والذي يولد قوة 75 حصان، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود للسيارة نحو 5.3 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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