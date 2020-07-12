“بالصور” شاهد أبرز سيارات الليموزين عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما كانت سيارات الليموزين دليل على الفخامة والرقي على مر العقود، وكان يتم استخدامها في الاحتفالات الخاصة والمناسبات الرسمية للشخصيات العامة والبارزة في المجتمع.



ونستعرض اليوم خلال السطور التالية أبرز موديلات السيارات الليموزين التي طرحت عبر تاريخ صناعة السيارات.

1- كاديلاك Seventy-Five

طرحت كاديلاك هذا الطراز عام 1936، وتم تجهيزه بمساحة تكفي لـ 8 ركاب من الداخل، وكان يعتمد على محرك من فئة V8 بسعة 7.0 لتر.

2- رولز رويس “فانتوم V”

طرح هذا الموديل عام 1959، وكان يعتمد على محرك فئة V8 بسعة 6.23 لتر، وصنعت رولز رويس منه 516 نسخة فقط.

3- طراز Checker Aerobus

طرح هذا الطراز في عام 1962، وكان يعتمد على محرك من فئة V8 بسعة تتراوح بين 5.2 و5.7 لتر، وكانت مقصورته مجهزه بـ 15 مقعد.

4- مرسيدس 600 Pullman

طرحت مرسيدس هذا الطراز للمرة الأولى عام 1963، وكان يعتمد على محرك M100 V8 بسعة 6.3 لتر وينتج قوة 250 حصان.

5- طراز ZIL-4104

طرح هذا الطراز المميز من سيارات الليموزين في عام 1973، وكان يعتمد على محرك فئة V8 بسعة 7.& لتر.

6- طراز Lincoln Town Car

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طرح هذا الموديل في الفترة بين عام 1980 و 1990، وكان يعتمد على محرك V8 بسعة تتراوح بين 4.6 لتر و 4.9 لتر.

7- طراز Maybach 62

طرحت Maybach هذا الطراز الفخم عام 2002، وكان يعتمد على محرك من فئة V12 بسعة 5.5 لتر.

8- هامر H2 (النسخة الطويلة)

طرحت هامر هذا الطراز الفريد في عام 2002، وكان يصل طوله 12.3 متر، وتسع مقصورته 24 راكب.

9- مرسيدس S-Class Pullman

طرحت مرسيدس الجيل الجديد من سيارتها الليموزين في عام 2015، وكان يعتمد على محرك من فئة V12 بسعة 6.0 لتر، وينتج قوة 522 حصان.

10- بنتلي Mulsanne Grand Limousine

قدمت بنتلي هذه الفئة المميزة عام 2016، وكان يعتمد على محرك من فئة V8 بسعة 6.75 لتر وينتج قوة 505 حصان.

11- طراز State Limousine

طرح هذا الجيل المميز الفخم في عام 2018 عبر ماركة AURUS، وكان مجهز ليكون سيارة لكبار الشخصيات والرؤساء، ويصل طوله إلى 7.0 متر، وهو ويعمل بمحرك V12 ينتج قوة تصل لـ 800 حصان.

12- طراز Presidential state car

طرحت كاديلاك هذا الطراز الفريد للرئاسة الأمريكية في عام 2018، وتم تجهيزه بقدرات دفاعية وقتالية خارقة.