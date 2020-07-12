عرض بترومين نيسان على شراء باثفايندر 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، اختر العرض المناسب لك ولاتفوت الفرصة .. حسبناها بالقديم، مع بترومين نيسان احصل على أحد العروض المميزة على شراء أو تقسيط سيارات نيسان لفترة محدودة. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: نيسان باثفايندر موديل 2020 مميزات العرض: قيام الشركة بدفع القيمة المضافة الجديدة 10% عن العميل

أو الحصول على تقسيط بدون فوائد لمدة 5 سنوات ممول من السعودى الفرنسى للتمويل التأجيرى

أو استرجاع نقدي بقيمة حتى 12000 ريال، بالإضافة إلى صيانة مجانية الشروط والأحكام: تطبق الشروط والاحكام Advertisements

معدل النسبة السنوية 12.11 % ( بدون نسبة المرابحة وتامين 5.51% ) صورة العرض:

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