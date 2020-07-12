تسلا تخفض سعر سيارتها الرياضية "واي".. ما السر؟

خفضت تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز "واي" 3 آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط من طرحها، في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة كوفيد-19.



يأتي ذلك بعد تخفيضات في مايو/ أيار الماضي على الطرز 3 وإكس وإس.

وأعلنت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك هذا الشهر انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا.

ويبدأ الطراز واي الآن بسعر 49 ألفا و990 دولارا، بانخفاض 6% تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا و990 دولارا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

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ولم ترد تسلا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وبدأت الشركة تسليمات الطراز واي في مارس/ آذار الماضي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت تسلا عن تحقيق الطراز واي أرباحا، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاما التي تحقق فيها سيارة جديدة لها ربحا في أول ربع سنة لها.

وكانت أسهم تسلا قد ارتفعت بنسبة 4% في تعاملات يوم 2 يوليو/ تموز الجاري إلى مستوى قياسي جديد أعلى من 1120 دولارًا للسهم، وعند هذا السعر، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 210 مليار دولار، متجاوزة عدة شركات أمريكية شهيرة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.