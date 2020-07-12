رابطة التجار: تخطي قطاع السيارات آثار أزمة "كورونا" يتطلب وقتاً طويلاً

كتب: باسل الحلواني

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات،

أنه رغم مرور أسبوعين على تخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن حركة المبيعات مازالت تشهد تراجعاً حاداً.

قال رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات،

إن حركة البيع والشراء شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء في ظل أزمة كورونا، رغم العروض الترويجية والخصومات التي يقدمها الوكلاء والموزعين لتحسين المبيعات.

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أوضح أن تخطي آثار الأزمة يتطلب وقتا طويلًا، في ظل تغير أولويات العملاء، لافتاً إلى أن الصحة والإجراءات والوقائية في الوقت الحالي تأتي في مقدمة اهتمامات المواطنين.

صرح "أبوالمجد"، بأن جائحة كورونا أثرت سلباً على قطاع السيارات، وتضرر منها عدد كبير من التجار والموزعين و تسببت في إغلاق بعض المعارض وتغيير نشاط البعض الآخر في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدها غالبية التجار.