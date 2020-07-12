شفروليه تطرح كولورادو 2021 بتحديثاتٍ جديدة

كشف العلامة الأمريكية شيفروليه عن النسخة المستحدثة من كولورادو 2021 بيك اب بتحديثات ملحوظة للأمام والخلف مثل شعار جديد على الشبك الأمامي وكلمة “شيفروليه” على مدار الباب الخلفي.

ووفق حراج السيارات، تأتي كولورادو بعدة تصاميم جديدة للشبك الأمامي حسب النسخة لتمييز النسخ العادية من نسخة ZR2 الأكثر قوة، والتي حصلت أيضاً على خطافات حمراء للسحب وأقفال تفاضلية أمامية وخلفية مع ارتفاعها بـ 2 إنش وكونها أعرض بـ 3.5 إنش من كولورادو القياسية.

التصميم الخارجي لموديل شوفرليه الجديد: كولورادو 2021

حصلت السيارة شيفروليه كولورادو 2021 على العديد من اللمسات المستحدثة، والتي تمركزت أغلبها في مقدمة السيارة بداية من الشبك الأمامي الكبير الحجم والأكثر جرأة، والمنقسم بشريط وسطي بنفس لون السيارة ومثبت به شعار الشركة

المصنعة.

للتأكيد على الهوية الرياضية، قدمت الشركة المصنعة مصد أمامي مستحدث، مزود بخطوط رياضية وانحناءات حادة محاطة بالمصابيح الضبابية وشبكة تهوية سفلية تساعد على تشتيت الهواء؛ مما يمنح السيارة القدرة على الانطلاق وخاصة بالطرق الواعرة.

كما تمتعت بالجوانب العريضة والخطوط الرياضية على غطاء المحرك وبجانب المصابيح الأمامية، وتميزت بالتصميم المستطيل والعدسات الداخلية، بالإضافة إلى أنها زودت بتقنية الليد النهارية.

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أما عن التصميم الخلفي لها، فبين حراج أن التحديثات التي طرأت عليه محدودة للغاية، حيث تمتعت السيارة بنفس المصابيح الخلفية للجيل السابق مع تزويدها بتقنية الليد، وباب خلفي مضاف إليه بعد التحديثات مثل اسم الشركة المصنعة

المواصفات الفنية:

الذي حُفر أسفل المقبض والخط السفلي بطول الباب الخلفي لها، بالإضافة إلى المصعد الخلفي البسيط والمزود بعتب للصعود بسهولة.

حتى الآن لم تُعلن الشركة المصنعة عن المواصفات الفنية للسيارة شفرولية كولورادو 2021، ولكن من المتوقع أن تعتمد هذه السيارة على نفس محرك الموديل السابق، والنسخة الأولى منها بالمحرك الديزل تيربو رباعي الأسطوانات وبسعة لترية 2,8 لتر بقوة حصانية قدرها 186.

والنسخة الثانية منها محرك رباعي الأسطوانات وبسعة لترية 2,5 لتر، وتصل قوتها الحصانية لـ 200 حصان، أما عن النسخة الأعلى منها بمحرك سداسي الأسطوانات وبسعة لترية 3,6 لتر، وتبلغ قوتها الحصانية 308 حصان، هذا ما يؤهلها أن تكون من أفضل سيارات السفر.

أسعار شفروليه كولورادو 2021 :

لم تكشف شيفروليه عن الأسعار بعد، ولكن بحسب توقعات الخبراء، فمن المتوقع أن يبدأ سعرها من 26,395 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 99 ألف ريال سعودي.

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