“تقرير” 4 مميزات تدفعك لشراء لكزس LS

الخليج ٣٦٥ نت – مما لا شك فيه أن لكزس LS هي واحدة من أفخم السيارات السيدان الموجودة حالياً، حيث تجمع السيارة بين الرفاهية والأداء القوي بالإضافة إلى الاعتمادية اليابانية، مما يجعلها واحدة من الأفضل في فئتها، ونستعرض اليوم معكم أبرز مميزاتها.

1- التصميم الديناميكي الجذاب

تتميز لكزس LS 2020 بتصميم خارجي بسيط وعصري، حيث نرى من الخارج خطوط انسيابية تزيد من ديناميكية التصميم، بالإضافة إلى الشبك الأمامي مع الأضواء الأمامية من نوع” LED” المدمج فيها أضواء الإضاءة النهارية وكذلك المصابيح الخلفية الكبيرة ذات التصميم الجذاب مع الخطوط الانسيابية الرائعة لتحظى بمظهر جريء مشابه للكوبيه، مع حفاظها على ملامح الفخامة التقليدية.

2- داخلية فخمة مريحة

حرصت لكزس على تزويد السيدان الفخمة بكافة تفاصيل الراحة بداية من المساحة الواسعة وصولاً إلى المقاعد الأمامية تمكنك من تعديلها ب 28 نمطا مختلفا مع انظمة التسخين والتبريد والتدليك لكافة المقاعد، ولم تغفل الشركة اليابانية عن تفاصيل الفخامة، فنرى في الداخل الخشب الأنيق والجلود الفاخرة مع الخياطة المتناسقة، هذا بالإضافة الى شاشة عرض وتحكم كبيرة بقياس 12.3 بوصة تدعم التحكم عن بعد.

3- تقنيات الأمان المتقدمة

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إن لكزس LS الجديدة محملة بالتقنيات التي تساعد السائقين على الابتعاد عن مخاطر الطرق. نظام سلامة لكزس + يأتي بشكل قياسي، والذي يوفر العديد من أنظمة الأمان و مساعدة السائق مثل نظام الحماية ما قبل الاصطدام، مثبت السرعة النشط، مساعد البقاء على الطريق، نظام تنبيه ضغط الإطارات، نظام كشف النقطة العمياء بالإضافة إلى أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية.

4- خيارات متعددة للمحرك

حيث تأتي السيارة مع محركين الأول محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان مع مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، والثاني محرك V6 سعة 3.5 لتر تيربو مزدوج بقوة 415 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، هذا بجانب محرك هجين بقوة 354 حصان.

هذا والجدير بالذكر أن لكزس LS متوفرة في السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل ويبدأ سعرها من 333,165 ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.