نظام مكيف بوجاتي شيرون قادر على تبريد شقة بالكامل!

الخليج ٣٦٥ نت – تتحول السيارات إلى أفران متحركة إذا لم تقم بتشغيل مكيف الهواء خاصة في فصل الصيف، لكن ماذا إذا كانت سيارتك تنطلق بسرعة حوالي 400 كم/س؟ هل يمكن ضبط درجة الحرارة داخلها باستخدام نظام مكيف هواء تقليدي؟

هذا هو الحال مع سيارات بوجاتي الخارقة، حيث كلفت الشركة المنسقة الفنية جوليا ليمكي بضمان أن سياراتها تحتفظ بالتحكم المثالي في درجة حرارة الداخلية حتى عند انطلاقها بهذه السرعات الجنونية.

بالأخذ في الاعتبار السرعات التي تستطيع بوجاتي شيرون بور سبورت وديفو الوصول إليها، فإن وظيفة ليمكي لم تكن سهلة، حيث تمتلك سيارات بوجاتي خطوط نظام مكيف الهواء يزيد طولها عن 9.1 متر بسبب المحرك الوسطي، ثم هناك مكثفان يعملان على خفض الحرارة مع وحدة تكيف مركزية.

لذا بسبب تصميم سيارات بوجاتي الفريد وسرعتها الخارقة، فإنها تحتاج إلى نظام مكيف هواء قوي بما يكفي لتبريد شقة مساحتها 80 متر مربع، حيث يمتلك نظام تكييف الهواء الخاص تقنيات متقدمة تساعد على ضبط حرارة المقصورة بالشكل الملائم لراكبي السيارة.

Advertisements