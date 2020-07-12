غرق فيراري FF وعدة سيارات أخرى في لندن “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – في وقت سابق من هذا الأسبوع، انكسرت إحدى أنابيب المياه الرئيسية بالعاصمة البريطانية لندن ليغرق الطريق الدائري الشمالي بلندن بالمياه يصل ارتفاعها إلى 0.5 متر.
قد لا يبدو ارتفاع الماء كبيراً، إلا أن العديد من السيارات غرقت في المياه بما في ذلك سيارة فيراري FF حمراء، والتي جذبت اهتمام العديد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا الصور والفيديوهات بشكل واسع.
يجدر بالذكر أن فيراري FF هي السيارة الأغلى التي تضررت بسبب المياه، لكن يوجد العديد من السيارات الأخرى غالية الثمن غرقت في المياه مثل بي ام دبليو الفئة السابعة، ومرسيدس سي كلاس.
في حين تقول هيئة الإذاعة البريطانية إن فرقة إطفاء لندن أرسلت أربع سيارات إطفاء وحوالي 25 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، كما تم إنقاذ ثمانية سائقين، واستغرقوا ما يقرب من ساعتين لإصلاح الأمور، كما بدأ المهندسون في إصلاح أنبوب المياه بقطر 24 بوصة، ليظل الطريق مغلقاً بعض الوقت حتى تنتهي الإصلاحات.
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