كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما تود معرفته عن طرح موديل Lexus الجديد "فيس ليفت 2021" ومواصفاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لكزس عن الجيل الثالث من IS في عام 2013، وها هو يحصل على تحديثات منتصف العمر لموديل عام 2021، وفي حين أن هذا الموديل ليس جديداً كلياً، إلا أنه حصل على تحديثات كبيرة يجعله أفضل بكثير من الموديل السابق وكذلك بين منافسيها في حراج السيارات .

لكزس IS 2021: التصميم

في البداية، حصلت السيارة على شبك أمامي ثلاثي الأبعاد جديد، يحيط به مصابيح أمامية جديدة مدمج بها مصابيح نهارية ليد، كما حصلت على عتبات جانبية معاد تصميمها وجنوط ألمنيوم أكبر مقاس 18 بوصة، وأبواب معاد تصميمها، وفي الخلف حصلت السيارة على مصدات خلفية أكثر أناقة، ومصابيح خلفية معاد تصميمها تتصل ببعضها بشريط ضوئي رفيع.

ومن أهم ما يميز السيارة الجديدة وفق تقييم حراج هو تحديث أبعادها، حيث جاء الطراز لكزس IS موديلات 2021 أكثر طولاً بمقدار 30 مم وأعرض بمقدار 30 مم، وأكثر ارتفاعاً بمقدار 5 مم، ومازالت ترتكز على قاعدة العجلات التقليدية والتي يبلغ طولها 2800 مم.

لكزس IS 2021: الداخلية

وفق ما أشار إليه حراج، حصلت الداخلية على تحديثات بالكاد يمكن ملاحظتها، حيث حصلت على لوحة قيادة معدلة بشكل بسيط مع فتحات تهوية دائرية جديدة، كما تمت إزالة الزخارف الموجودة على صندوق القفازات، بينما تحركت شاشة النظام الترفيهي اللمسية مقاس 8 بوصة أقرب إلى السائق بمقدار 76 مم، كما يتوفر الموديل أيضاً بشكل اختياري بنظام ترفيهي مقاس 10.3 بوصة يدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وأمازون اليكسا، وتحتوي الشاشة الأكبر على نظام ملاحة متطور، ويمكن اقرانها بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 17 مكبر صوت.

المواصفات الفنية لموديل 2021 من Lexus

المحركات:

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تستمد IS 300 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 2 لتر بقوة 241 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يتميز بنظام ذكاء اصطناعي متطور من G-force يراقب قيادتك لتحديد أفضل اختيار للنقلات، كما تتوفر بمحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان وعزم دوران 320 نيوتن.متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع كلي متحيز للمحور الخلفي.

وأخيراً تستمد IS 350 قوتها من محرك V6 سعة 3.5 لترًا بقوة 311 حصانًا وعزم دوران يبلغ 379 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع خلفي لتتمكن من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 5.6 ثانية، كما يمكن أن يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ونظام دفع كلي لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 5.7 ثانية، بالتأكيد ستكون الأكثر تشويقاً في الرحلات!

تأتي بهيكلٍ أقوى:

في حين أن 2021 IS ليست جديدة كلياً، فإن هذا لا يعني أن الهيكل تم نقله من الموديل السابق، حيث تم تطوير الهيكل الجديد في مركز تويوتا التقني في شيموياما، وهي أول سيارة تحصل على هيكل “Lexus Driving Signature” الجديد

تقنيات السلامة:

من ناحية الأمان، حصلت 2021 IS على Lexus Safety System + المحدثة، والتي تتميز بكاميرا محسنة ورادار بموجة مليمترية تسمع للسيارة برؤية راكبي الدراجات والمشاة والمركبات الأخرى بشكل أفضل، كما حصل على مساعد الحفاظ على المسار محسن، بالإضافة إلى نظام تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة الديناميكي الراداري، ومساعد الشعاع العالي الذكي، ومساعد إشارات الطريق، ونظام مراقبة النقاط العمياء.

موعد الطرح والأسعار المتوقعة:

من المقرر أن يتم طرح هذه السيارة في الأسواق العربية والخليجية مع بداية فصل الخريف، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن أسعارها حتى الآن.