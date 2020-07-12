شركة ألمانية تطرح نسخة جديدة من D5 S.. تعرف على المواصفات والأسعار

أزاحت شركة تعديلات السيارات الفارهة الألمانية الشهيرة ألبينا، الستار عن النموذج الجديد من سيارتها D5 S المعتمدة على نظام دفع بثلاثة وحدات تربو تصل بالسيارة إلى قوة 408 حصان.

تتميز السيارة الجديدة بملامح تصميمية متحفظة، وفتحات التهوية الجذابة على المقدمة، ويتألف نظام الدفع بالسيارة من محرك ديزل سداسي الأسطوانات سعة 0ر3 لتر، مع ثلاثة

وحدات تربو، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام الدفع الرباعي.

تعتمد السيارة على محرك بقوة 408 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يصل بالموديل الصالون إلى معدل تسارع من الثبات إلى 100 كلم/س يبلغ 4ر4 ثانية، بينما يزيد

في الموديل الكومبي إلى 6ر4 ثانية. وتقف السرعة القصوى على أعتاب 283 أو 286 كلم/س.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية بسيارة ألبينا الجديدة على مقاعد مريحة، وراديو DAB، ونظام صوتي فائق، وأنظمة الملاحة والاتصالات والملتيميديا والأنظمة المساعدة.

وأعلنت ألبينا أن سعر السيارة D5 S الجديدة يبدأ من 92 ألف و 500 يورو للموديل الصالون أى مايعادل 1.618.750 جنيه تقريبًا ومن 95 ألف و500 يورو أى مايعادل 1.671.250 جنيه للموديل Touring الكومبي.