1.76 مليون سيارة مبيعات سيارات الركوب في الصين خلال "يونيو" الماضي

كتب: باسل الحلواني

كشفت رابطة منتجي السيارات في الصين، عن إجمالي مبيعات الجملة الخاصة بسيارات

الركوب للوكلاء في السوق الصينية خلال شهر يونيو الماضي.



ووفقاً للرابطة، فإن إجمالي مبيعات الجملة الخاصة بسيارات

الركوب وصلت إلى 1.76 مليون سيارة خلال شهر يونيو الماضي ، بزيادة بنسبة 1.8%.وتشمل المبيعات السيارات الصالون "السيدان"، و متعددة الأغراض، والدفع الرباعي.



سجلت مبيعات السيارات في الصين زيادة بنسبة 11.6 في المئة، على أساس سنوي، لتصل إلى 2.3 مليون سيارة.



وتراجعت مبيعات الجملة بالنسبة للسيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي، إلى 104 آلاف سيارة.