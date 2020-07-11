ثروة إيلون ماسك تتخطى 70 مليار دولار!

الخليج ٣٦٥ نت – ارتفعت ثروة مؤسس شركة تيسلا، ايلون ماسك، إلى 70.5 مليار دولار ما يعادل 263.4 مليار ريال، وذلك بعد ارتفاع سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 11% مؤخراً لتصل قيمة الشركة لـ 286.5 مليار دولار ما يعادل 1.075 تريليون ريال، ليصبح بذلك سابع أغنى ملياردير في العالم متجاوزاً وارن بافت ولاري إليسون وسيرجي برين.

يذكر أن سهم تيسلا ارتفع هذا العام بما مجمله 269%، ليحصل ماسك على مكافأة تبلغ 595 مليون دولار (2.23 مليار ريال) نظير نجاحه الكبير في إدارة الشركة ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى أجراً في الولايات المتحدة.

Advertisements

على الجانب الآخر، حذر مايك نوفوغراتز، الخبير في قطاع الأموال، من أن قيمة شركات التقنية سترتفع بشكل كبير في الفترة المقبلة، وأنه يجب على المستثمرين الصغار الخروج من السوق قبل انهياره، مؤكداً أن ما نحن فيه حالياً هو فقاعة كلاسيكية ستنفجر عاجلاً ام آجلاً.

يجدر بالذكر أن ثروة بافيت تراجعت في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تبرع بمبلغ 2.9 مليار دولار (10.9 مليار ريال) للجمعيات الخيرية، وقد تبرع رائد الأعمال البالغ من العمر 89 عام بأكثر من 37 مليار دولار (138.75 مليار ريال) من أسهم شركته بيركشاير منذ عام 2006.