متى يمكن لحامل تصريح قيادة الحصول على رخصة دون الخضوع لاختبار؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول امكانية استخراج رخصة قيادة دون الخضوع لاختبار. وأجابت الإدارة بأنه وفقاً لنظام المرور، فإنه في حال مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهائه وإتمامه سن الـ18، يُعطى رخصة قيادة دون اختبار ويُكتفى بالاختبار السابق الذي خضع له، حيث إنه يعد مستوفياً لكافة الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة.

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