معرض دولي للسيارات في الصين "أونلاين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت الصين الدورة الـ17 من معرض "تشانغتشون الدولي للسيارات"، الجمعة، حيث يتم عرض أكثر من 1400 سيارة جديدة من مختلف الطرازات.

ويقام المعرض، الذي يستمر 10 أيام عبر الإنترنت، على مساحة 150 ألف متر مربع في الموقع الرئيسي، فيما سيتم نشر مقاطع فيديو قصيرة بالإضافة إلى عروض البث الحي على منصات تبادل مقاطع الفيديو مثل منصة "كوايشو" ومنصة "دويين" المعروفة باسم تيكتوك.

وقال رئيس لجنة تشانغتشون بالمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "شيوي هواي وو" في تصريح السبت إن المعرض سيسلط الضوء على تكنولوجيات متقدمة تشمل القيادة الذاتية وتكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وأضاف أن المعرض سيساعد على دفع مبيعات الطرازات الجديدة من السيارات ويقلل المخزون الفائض من خلال عرض تكنولوجيات ومنتجات جديدة، بما يحفز الاستهلاك في السلسلة الصناعية الكاملة للسيارات ويدفع التوظيف ويعزز الحيوية الاقتصادية.

Advertisements

وارتفعت مبيعات السيارات في الصين لأول مرة منذ نحو عام خلال شهر مايو الماضي، في دلالة على بدء تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من تداعيات فيروس كورونا والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن رابطة سيارات الركاب في الصين القول اليوم إن مبيعات التجزئة للسيارات ارتفعت بنسبة 1.9% خلال شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 1.64 مليون وحدة. ويشار إلى أن هذا أول ارتفاع للمبيعات منذ حزيران/يونيو 2019.

وأقرت الحكومة الصينية إجراءات تحفيز مثل تخفيضات ضريبة لجذب الزبائن للمعارض، كما تقدم شركات صناعة السيارات، التي توقفت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا، خصومات كبيرة.